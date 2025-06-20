Мёртвые души в «Купринке», или Интерактивное кино с Игорем Тулиным

Мастер-класс «Интерактивное кино своими руками» проходил в рамках гатчинского фестиваля «Литература и кино». Творческую встречу со школьниками провел преподаватель Московского Политеха, директор ООО «Книга впечатлений», член Союза дизайнеров России Егор Тулин. Фильм вместе с ним создавали подростки из летнего лагеря, работающего при Гатчинской школе №12.

Мастер-класс по традиции разделился на две части — теоретическую и практическую. Сначала Егор Игоревич познакомил ребят с жанром интерактивного кино, его историей, особенностями и принципами создания.

Интерактивный сценарий — это особая форма повествования, где зритель или игрок становится активным участником событий, влияющим на развитие сюжета через выбор действий. В отличие от традиционных линейных сюжетов, такие сценарии предоставляют зрителям или пользователям возможность принимать решения, которые меняют ход истории. Этот подход активно используется в различных медиа: компьютерных играх, виртуальной реальности, интерактивных фильмах и даже образовательных проектах.

Чтобы стало понятней, Егор Тулин привел в пример известные образцы этого жанра. Самый простой пример интерактивных приключений — книги-игры, издававшиеся в бумажном варианте. В России выходили интерактивные книги-игры как зарубежных, так и отечественных авторов. Наибольшую известность получили «Подземелья Черного замка» Дмитрия Браславского. Также в 1980-1990-х годах стали распространяться интерактивные фильмы игрового формата (нарративные игры), которые переиздаются до сих пор.

Как рассказал Егор Тулин, первым интерактивным фильмом в истории этого жанра можно считать картину «Человек и его дом» чешского режиссера Радуза Чинчеры, созданную в 1967 году. Герой фильма сталкивался с рядом моральных дилемм, и зрители с помощью модератора могли сделать за него выбор путем голосования. Финал фильма, тем не менее, всегда был известен и неизменен. Демонстрация фильма стала, по сути, экспериментом по изучению группового поведения, показав, что зрители всегда выбирали наиболее остросюжетный вариант развития событий, независимо от его моральной окраски. Со временем (и стремительным развитием новых технологий) система создания подобных фильмов вышла на невероятный уровень: некоторые проекты позволяли создать более 100 триллионов версий фильма!

Среди популярных инструментов для интерактивного сторителлинга — формат screenlife, когда зритель видит только экраны героев. Такой способ рассказывания киноисторий может существовать как самостоятельно, так и встраиваться в «традиционное» кино, открывая новые возможности для киноязыка. Первый фильм в таком формате - «Убрать из друзей» Тимура Бекмамбетова (2015). Неудивительно, что возможности новых иммерсивных форм кино не так давно стали исследовать крупнейшие международные фестивали Европы и Америки.

Каким бы ни было интерактивное кино, игровым или анимационным, главная его особенность — интерактивность и изменчивость сюжета. Интерактивный сценарий строится на таких ключевых формах, как дерево решений, сюжетный коридор и параллельные сюжеты. Также используется понятие лабиринта сюжетных линий, знакомого нам по некоторым знаменитым книгам («Война и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова», «Белая гвардия» Булгакова). Сюжеты, основанные на лабиринтах времени, создавали такие писатели-фантасты, как Стивен Кинг, Рэй Бредбери, Айзек Азимов. Лабиринты-вселенные раскрываются в произведениях Т. Пратчетта, Дж.Р.Р. Толкина, Клайва С. Льюиса.

После того, как ребята поближе познакомились с этим жанром, им предложили заняться практикой. На создание интерактивного мини-фильма отводился всего час. Ведущий предложил участникам мастер-класса составить собственный сценарий фильма, снять его, а затем смонтировать. Но для начала нужна была идея, которая бы переросла в сюжет.

Поскольку мастер-класс проходил в «доме, где живут книги», именно библиотека стала локацией для съемок интерактивного фильма. Ребятам предложили развить сюжет на основе следующей ситуации: на полу в библиотеке лежит человек с книгой. И детские фантазии помчались наперегонки! Сначала было придумано название «Загадка в библиотеке». Книга в руках у «трупа» логично получила название «Мёртвые души» (так круче и страшнее!). Затем, по всем правилам жанра, стали развиваться варианты развития сюжета.

Школьники разделились на шесть команд, каждая из которых должна была снять свой фрагмент фильма с помощью смартфона. «Артисты» разобрали роли - главного героя, заставшего в библиотеке «труп» с загадочной книгой, «трупа» (их, правда, получилось два — из-за необычайной привлекательности этого персонажа) и собственно «мертвых душ»-книг, оживших в результате рокового шага героя.

Съемки фильма «Загадка в библиотеке» проходили весело, стремительно и совсем не страшно. «Трупы» хохотали, корчась на полу между книжных стеллажей, «мертвые души» хлопали их книжками по макушкам, а операторы снимали все это на видео.

Как пообещал Егор Тулин, все снятые «съемочной группой» фрагменты будут сведены в один мини-фильм и выложены в интернете. Уверена, что он станет для кого-нибудь из ребят поводом к более глубокому изучению такого замечательного вида искусства, как кино.

Юлия Лысанюк