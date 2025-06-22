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Кто останется без света 23 июня в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.06.25 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы.

 

23.06.25 с 09:30 до 17:30

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы, пл. Манина д.10,11.

 

23.06.25 с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Большое Верево(частично).

 

23.06.25 с 09:30 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Грязно, ул. Полевая.

 

23.06.25 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

КП «Финская деревня ЮГ».

 

23.06.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы.

 

23.06.25 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Большое Сергелево,

д. Репполово.

 