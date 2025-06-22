Кто останется без света 23 июня в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.06.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы.
23.06.25 с 09:30 до 17:30
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы, пл. Манина д.10,11.
23.06.25 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Большое Верево(частично).
23.06.25 с 09:30 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Грязно, ул. Полевая.
23.06.25 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
КП «Финская деревня ЮГ».
23.06.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы.
23.06.25 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Большое Сергелево,
д. Репполово.
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