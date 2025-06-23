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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы (ферма)

д. Хиндикалово

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ

п. Суйда     

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы пл. Манина, д.11а, 11б,

баня, амбулатория        

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево 

ш. Киевское, четная сторона, д.6-18, 

АГЗС

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ

д. Пустошка (частично) 

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ

гп Тайцы частично в районе д. Александровка.

д. Александровка 

 

24.06.25 с10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ

п. Новинка, ул. Железнодорожная,

пер. Железнодорожный,

ул. Лесная,

ул. Ракитенская,

ул. Новая

 

24.06.25 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ

п. Елизаветино частично,

д. Вероланцы,

д. Новая (Елизаветинское с/п),

д. Новая тер. ДНП Елизавета,

тер. СНТ Красная Нить,

д Эду, д. Шпаньково частично,

д. Луйсковицы частично.       