Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы (ферма)
д. Хиндикалово
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ
п. Суйда
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы пл. Манина, д.11а, 11б,
баня, амбулатория
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево
ш. Киевское, четная сторона, д.6-18,
АГЗС
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ
д. Пустошка (частично)
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ
гп Тайцы частично в районе д. Александровка.
д. Александровка
24.06.25 с10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ
п. Новинка, ул. Железнодорожная,
пер. Железнодорожный,
ул. Лесная,
ул. Ракитенская,
ул. Новая
24.06.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ
п. Елизаветино частично,
д. Вероланцы,
д. Новая (Елизаветинское с/п),
д. Новая тер. ДНП Елизавета,
тер. СНТ Красная Нить,
д Эду, д. Шпаньково частично,
д. Луйсковицы частично.