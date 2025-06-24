От малых деревень до крупных трасс

Связать город и область

Строительство новой дорожной развязки в Кудрово – значимое событие для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ежедневно по транспортному коридору, соединяющему два региона, проезжают тысячи легковых и грузовых автомобилей – существующая инфраструктура с такой нагрузкой справляется с трудом. Изменить ситуацию должен новый транспортный объект общей длиной в 6,5 километров. Это комплексное решение, включающее подъездные пути, путепроводы, подземные переходы и велодорожки.

– Этот объект обеспечит комфортное передвижение между Санкт-Петербургом и областью, а в перспективе соединится с будущим транспортно-пересадочным узлом и станцией метро «Кудрово», - отмечает Денис Седов, председатель комитета по дорожному хозяйству региона.

Уже сегодня видны первые результаты масштабной стройки. Завершён новый путепровод через Мурманское шоссе, который временно принимает транспортные потоки, пока идёт реконструкция старого сооружения. Параллельно строители ведут работы по устройству подземного пешеходного перехода – он станет безопасной альтернативой рискованным переходам через оживлённую магистраль. Особое внимание уделяется системе водоотведения: три независимые линии дождевой канализации с мощными накопителями защитят дорожное полотно от разрушительного воздействия воды.

– Мы нацелены на завершение основных работ и открытие рабочего движения уже в конце этого года, – подчеркивает Дмитрий Донской из Дирекции дорожного строительства. – В следующем году завершим элементы благоустройства и окончательно приведём объект в порядок.

Не забыто и соседнее Мурино, где также строят обходы – в створе Пискаревского и Гражданского проспектов, что разгрузит въезды в Санкт-Петербург и добавит комфорта жителям этих районов. Ведь согласно данным Дорожного комитета Ленобласти порядка 70 км дорог региона на подъезде к Петербургу работают в режиме постоянной перегрузки. Подобные проекты способны решить эту проблему в ближайшей перспективе.

Дорожная карта

В то время как в Кудрово реализуют масштабный проект развязки, в других уголках Ленобласти идёт не менее важная работа по обновлению дорожной сети. В 2025 году серьёзные изменения ожидают Всеволожский, Бокситогорский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Приозерский, Ломоносовский, Подпорожский и Кингисеппский районы. Эти преобразования происходят как в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», так и благодаря региональным программам развития.

Особое внимание уделяется районам с высокой транспортной нагрузкой. В Гатчинском округе уже идёт ремонт 8-километрового участка от деревни Малые Колпаны до Войсковиц. В Ломоносовском районе приводят в порядок 12 км трассы Анташи — Ропша — Красное Село, где изношенное покрытие давно требовало обновления.

Во Всеволожском районе дорожные строители сосредоточатся на участках дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в городе Бугры, а также на отрезке от Колтушского шоссе до станции Кирпичный завод. Обновят 7-ми километровую дорогу от Новой Пустоши до карьера Манушкино.

В Кингисеппском районе модернизируют трассу Копорье — Ручьи, что окажет положительное влияние на жизнь жителей деревень Семейское, Нежново и Пятчино. Для Бокситогорского района подготовлены планы по ремонту подъезда к городу Бокситогорску и от федеральной трассы А-114 (10 км). Масштабные работы также затронут Выборгский район, где обновят участок дороги Моховое — Ключевое, протяженностью более 3 км.

Работы завершены

На некоторых участках «дорожного фронта» асфальт уже остыл — работы завершены. Так, во Всеволожском районе подрядчик обновил 4-километровый участок дороги Колтуши – Бор – Коркино. Ремонтные работы проведены на 100%, они охватили все запланированные этапы: от срезки старого асфальта до благоустройства территорий.

Все временные ограничения, связанные с проведением работ, полностью сняты, транспортный поток идет в штатном режиме. Водители, использующие эту трассу ежедневно, могут вздохнуть с облегчением: им больше не придется объезжать ямы или снижать скорость на проблемных участках.

Всего в 2025 году планируется привести в порядок около 40 объектов дорожной инфраструктуры Ленобласти общей протяженностью около 200 км. Сейчас лишь 45% региональных дорог соответствуют нормативам, остальные нуждаются в реконструкции или ремонте, - отмечают в областном комитете по дорожному хозяйству. Однако активная работа продолжается — впереди новые проекты и современные решения для комфортного передвижения.

Автор: Александр Петров