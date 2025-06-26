Ленобласть предлагает изменить подходы в миграционной политике

«Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты и повышать ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения. Важнейшим требованием должно стать привлечение конкретных иностранных работников необходимой квалификации под конкретную временную занятость без членов семьи, чтобы избежать дополнительной нагрузки на социальную систему регионов», – отметил Александр Дрозденко

Также глава региона на заседании правительства поручил комитету по труду представить дополнительные предложения по ограничению труда мигрантов в соцучреждениях, включая организацию питания, доставке, сферах, связанных с безопасностью людей.