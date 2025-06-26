Награды гатчинских легкоатлетов

В Петрозаводске с 3 по 5 июня проходили чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике, участниками которых стали и спортсмены из Гатчины.

В возрастной группе до 16 лет Ленинградской области в командном зачете удалось завоевать первое место, набрав 586 очков! В достижении этого результата приняли участие и спортсмены из Гатчины. Среди них Валентин Михайлов (бег 110 м с барьерами, 2 место), Егор Константинов (прыжок с шестом, 1 место), Александра Боярова (бег 1500 м, 1 мес-

то), София Грозовская (прыжок с шестом), Варвара Ершова (метание копья, 1 место).

В возрастной группе до 18 лет Ленинградская область в командном зачете стала третьей, набрав 326 очков. И вновь гатчинские легкоатлеты внесли свой вклад в достижение такого результата. Среди победителей и призеров – Максим Соколов (новый рекорд Ленобласти в толкании ядра, метание диска, 1 место), Ксения Черноперова (прыжки в высоту, 1 место), Анастасия Григорьева (толкание ядра и метание диска,

1 место).

По итогам соревнований в копилке спортсменов Ленинградской области 30 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых наград!

Сильнейшие спортсмены завоевали путевки на Первенство России в Смоленск и Краснодар.

В Смоленске 18–20 июня прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Ленинградскую область представило 8 спортсменов, среди которых есть и представители гатчинской земли.

На пьедестал поднялась Анастасия Григорьева, установив новый личный рекорд. В толкании ядра девушка в первой же попытке отправила снаряд на 14 метров 24 сантиметра, что принесло ей бронзовую медаль!

В утренней программе третьего дня соревнований на пьедестал взошла еще одна представительница Гатчины – Ксения Черноперова. В финале женского прыжка в высоту с первой же попытки спортсменка преодолела высоту 177 см, что принесло ей золотую медаль!

И Анастасия, и Ксения представляют Гатчинскую спортивную школу №1, тренируются у Вячеслава Олеговича Семенова, Олега Дмитриевича Баканова, Татьяны Юрьевны Константиновой.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с высокими результатами!

По информации Федерации легкой атлетики Ленобласти