Сиверское поселение – в лидерах голосования за благоустройство

«39 победивших проектов — от парков и набережных до транзитных городских маршрутов — реализуем по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году. С этого года вводим новую традицию. Топ-5 самых активно голосующих населенных пунктов дополнительно получат по современной детской площадке. Также комитет по ЖКХ и Центр компетенций разработают для них проекты благоустройства дворов и общественных территорий. В этом году в лидерах — Подпорожье, Янино, Сиверский, Вырица и Коммунар», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заседании регионального правительства отметили, что большую роль в повышении вовлеченности жителей в голосование сыграли волонтеры благоустройства: в Ленобласти их — 1206 человек.

По данным комитета по ЖКХ Ленинградской области, по итогам голосования лучшие результаты показали Подпорожье с проектом благоустройства территории между ул. Октябрят – ул. Пионерская, Янино-1 с проектом благоустройства общественного пространства на ул. Военный городок, Сиверское поселение с проектом благоустройства рыночной площади на ул. Строителей.