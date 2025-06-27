В колледжи и техникумы — с Госуслугами

Подать заявление на поступление в коллежи и техникумы выпускники школ Ленинградской области могут онлайн на портале Госуслуги.

Приемная кампания стартовала 20 июня. Подать документы можно до 15 августа, если после первой волны зачисления останутся свободные места – приём будет продлен до 25 ноября.

Чем удобен сервис?

- подать заявление можно в неограниченное количество колледжей или техникумов;

- к заявлению можно приложить все необходимые документы;

- информация о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет.

На портале «Работа в России» размещены предложения от работодателей о целевом обучении, на которые также можно подать заявления через портал Госуслуг: такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться.

В прошлом году абитуриенты подали в колледжи и техникумы 47-го региона более 11 тыс. заявлений, почти половина из них (49%, 5,4 тыс.) – через Госуслуги. В этом году за неделю приемной кампании в СПО поступило 514 заявлений, 65% (334 шт.) из них – через Госуслуги.

Услуга доступна только с подтвержденной учетной записью портала Госуслуг. Подтвердить учетную запись можно через приложения банков, МФЦ или Почту России.

Удобные сервисы для жителей внедряются и улучшаются в рамках нацпроекта «Экономика данных».