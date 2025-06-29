Кто останется без света 30 июня в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.06.25 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ
д Бор
п Лукаши часть
п Лукаши тер. СНТ Комсомолец,
д Вярлево
д Корпикюля
30.06.25 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ
д Даймище частично,
с Рождествено частично,
д. Грязно,
д Чикино,
д Ляды.
30.06.25 с 09.00 до 18.00
Елизаветинское ТУ
СНТ Красная Нить
30.06.25 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ
д. Лампово
д Кургино
гп. Дружная Горка
30.06.25 с 09.00до 18.00
Сиверское ТУ
п Дружноселье
30.06.25 с 09.00до 18.00
Новосветское ТУ
п Пригородный
30.06.25 с10.00 до 17.00
Пудостьское ТУ
п Терволово
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