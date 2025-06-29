Кто останется без света 30 июня в Гатчинском районе

Слово «волонтер» прочно вошло в жизнь современного общества. Если говорить русским языком, то волонтер – это «добровольный помощник», «доброволец». Все добровольцы работают исключительно на безвозмездной основе, иногда им приходится вкладывать и свои деньги. Один из них – житель Гатчины Ринат Анварович Абдулин. Но его хорошо знают далеко за пределами нашего города.