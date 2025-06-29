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Кто останется без света 30 июня в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.06.25 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ

д Бор

п Лукаши часть

п Лукаши тер. СНТ Комсомолец,

д Вярлево

д Корпикюля

 

30.06.25 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ

д Даймище частично,

с Рождествено частично,

д. Грязно,

д Чикино,

д Ляды.      

 

30.06.25 с 09.00 до 18.00

Елизаветинское ТУ

СНТ Красная Нить

 

30.06.25 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ

д. Лампово

д Кургино

гп. Дружная Горка

 

30.06.25 с 09.00до 18.00

Сиверское ТУ

п Дружноселье

30.06.25 с 09.00до 18.00

Новосветское ТУ

п Пригородный   

 

30.06.25 с10.00 до 17.00

Пудостьское ТУ

п Терволово        

 