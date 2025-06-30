Ленобласть ускоряет подготовку протезистов для реабилитации героев

Интенсивный формат обучения сократит срок до пяти с половиной месяцев — за счёт проживания на территории кластера, насыщенного графика и практики на современном оборудовании. Эту перспективу обсудили участники тематического круглого стола на IX Международном Невском форуме в здании администрации Ленобласти.

«Кластер может стать мощной образовательной площадкой для подготовки протезистов. Нам важно выстроить эффективную систему, которая будет соответствовать самым современным требованиям и обеспечит высокое качество реабилитационной помощи. Сегодня директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко подписывает знаковое соглашение с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС — это серьёзный шаг в развитии протезно-ортопедической отрасли региона», — подчеркнула председатель комитета по соцзащите населения Анастасия Толмачева.

Это особенно важно сейчас, когда бойцы, вернувшиеся с фронта, нуждаются в современных протезах, а отрасль испытывает острый дефицит кадров.