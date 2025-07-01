В Гатчине ввели в эксплуатацию школу «Высший пилотаж»

«Это уже вторая новая школа в Гатчине за последние два года. По качеству «Высший пилотаж» не уступает проекту школы в микрорайоне IQ, а в чём-то даже его превосходит. Это настоящая школа будущего: типовой проект получил сильный дизайнерский «движок» — продуманное пространство для учебы, спорта и творчества на уровне столичного города. Это залог того, что Гатчина растет и обновляется комфортно», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.