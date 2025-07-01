В Гатчине ввели в эксплуатацию школу «Высший пилотаж»
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы «Высший пилотаж» в микрорайоне Аэродром города Гатчины. Уже 1 сентября сюда придут первые ученики.
«Это уже вторая новая школа в Гатчине за последние два года. По качеству «Высший пилотаж» не уступает проекту школы в микрорайоне IQ, а в чём-то даже его превосходит. Это настоящая школа будущего: типовой проект получил сильный дизайнерский «движок» — продуманное пространство для учебы, спорта и творчества на уровне столичного города. Это залог того, что Гатчина растет и обновляется комфортно», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
Школа рассчитана на 47 классов. Общая площадь здания — 18,6 тысячи кв. м. Внутри — современные кабинеты с интерактивными панелями, актовый зал, студии для творчества и труда, библиотека и кружки. На территории — стадион с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для футбола, волейбола, гимнастики, уличные тренажеры, амфитеатр и зоны отдыха.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области