Игорь Пушкарев – чемпион Спартакиады России

Команду Ленинградской области представляли спортсмены города Гатчины: Игорь Пушкарев, Георгий Петров, Георгий Сивцев и Виктория Хрыкина.

Игорь Пушкарев одержал победу в одиночной категории. В напряженном финале он обыграл Глеба Степанова, мастера спорта из Коломны, в трех партиях со счетом 18:21, 22:20, 21:18!

Поздравляем Игоря с этим великолепным результатом и его тренеров – Владимира Русских и Ирину Хлебко.

В смешанной парной категории Георгий Петров/Виктория Хрыкина заняли 5 место. В мужских парных играх Петров/Пушкарев также заняли 5 место.