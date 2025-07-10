Игорь Пушкарев – чемпион Спартакиады России
С 1 по 7 июля в Саратове проходила VI летняя Спартакиада молодежи России по бадминтону. Участие в ней приняло более 140 спортсменов (юниоры до 21 года) из 26 регионов страны.
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Команду Ленинградской области представляли спортсмены города Гатчины: Игорь Пушкарев, Георгий Петров, Георгий Сивцев и Виктория Хрыкина.
Игорь Пушкарев одержал победу в одиночной категории. В напряженном финале он обыграл Глеба Степанова, мастера спорта из Коломны, в трех партиях со счетом 18:21, 22:20, 21:18!
Поздравляем Игоря с этим великолепным результатом и его тренеров – Владимира Русских и Ирину Хлебко.
В смешанной парной категории Георгий Петров/Виктория Хрыкина заняли 5 место. В мужских парных играх Петров/Пушкарев также заняли 5 место.
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