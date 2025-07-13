Об отключении горячей воды в Гатчине
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщает о пановых ремонтных работах на теплотрассе в центре Гатчины.
Рубрики: ЖКХ
В связи с ремонтными работами на теплотрассе 15.07.2025г. с 09.00 до окончания работ 18.07.2025г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в Гатчине:
- ул. Радищева, д. 4А, 10,
- ул. Киргетова, д. 5, 13, 15, 15А, д/с -2.
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