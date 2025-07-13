В Гатчине завтра отключат воду
МУП "Водоканал" города Гатчины сообщает о плановом отключении воды в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на сетях водопровода 14 июля 2025 года с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:
ул. Чехова, д. 14А (стр. 1, 2, 3), д. 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18,
ул. 7 Армии, д. 27,
ул. Володарского, д. 39, 39А.
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