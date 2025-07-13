В Гатчине завтра отключат воду

Сейчас у детей удивительная пора – каникулы! А это значит, что настало время долгих семейных прогулок, дачных приключений, интересных путешествий. И даже с нашей совсем не летней погодой детей можно занять чем-то волшебным и полезным – чтением книг. Родители, готовьте ручку, блокнот (и кошелек): в этой подборке собраны истории для всех возрастов!