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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.07.2025 с 10:00 до 17:00 

Вырицкое ТУ: 

д. Каушта. 

16.07.2025 с 09:30 до 17:30 

Веревское ТУ: 

д. Коммолово. 

16.07.2025 с 09:30 до 17:30 

Рождественское ТУ: 

д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, тер. СНТ «Дубрава», тер. СНТ «Энтузиаст». 

16.07.2025 с 09:30 до 17:30 

Большеколпанское ТУ: 

д. Тихковицы, д. Новое Колено. 

16.07.2025 с 09:30 до 17:30 

Кобринское ТУ: 

д. Меньково. д. Новое Колено