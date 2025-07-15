Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.07.2025 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
д. Каушта.
16.07.2025 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Коммолово.
16.07.2025 с 09:30 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, тер. СНТ «Дубрава», тер. СНТ «Энтузиаст».
16.07.2025 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Тихковицы, д. Новое Колено.
16.07.2025 с 09:30 до 17:30
Кобринское ТУ:
д. Меньково. д. Новое Колено
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