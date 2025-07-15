Гатчинский городской прокурор провел личный прием граждан — участников специальной военной операции и членов их семей

Обращения заявителей были связаны с вопросами соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения установленных федеральным и региональным законодательством выплат.

Сергей Бажутов ответил на поставленные гражданами вопросы, разъяснил положения действующего законодательства.

По фактам возможных нарушений требований закона приняты письменные обращения, рассмотрение которых поставлено на личный контроль городского прокурора.

Проведенный прием подтвердил важность оперативного реагирования на обращения участников СВО и их семей.

Своевременная правовая поддержка и контроль за соблюдением их законных прав — ключевые задачи государства и общественных организаций. Такие встречи способствуют решению социальных вопросов и укрепляют доверие граждан к институтам власти.

Фонд «Защитники Отечества» и прокуратура Ленинградской области продолжат совместную работу по защите интересов защитников Родины и их близких.