Маков день

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали о свойствах мака и его важном значении.

ТРАДИЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С МАКОМ

Издревле на Руси в этот день чтили память мучеников Мокия и Марка, имена которых созвучны с названием дня. Поэтому к маку относились с особым трепетом, его считали священным растением, которое наделено полезными свойствами. Наши предки были уверены, что семена мака, собранные 16 июля, обладают особой силой. Считалось, что тот, кто ими запасется, будет жить долго и счастливо.

Маковые зернышки ассоциировались у наших предков с дождевыми капельками, а звук пересыпающихся семян – с шумом дождя. Поэтому, чтобы вызвать дождь во время засушливой погоды, их сыпали в колодец.

Семенами этого цветка обсыпали крыльцо дома или люльку новорожденного малыша – так на Руси защищали близких от нечисти. Чтобы куры хорошо неслись, маковые зерна традиционно смешивали с кормом. Кроме этого, мак сыпали в обувь новобрачным, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. По легенде, пока ведьма не пересчитает все маковые зерна, она не сможет никому навредить.

О МАКЕ

Мак (лат. Papаver) – это уникальный цветок с развитыми стеблями, перистыми листьями и красивыми цветами, как правило ярко-красного или оранжевого цвета. Мак бывает многолетним, однолетним или двухлетним. Плод мака представляет собой коробочку с мелкими темными семенами, которые при созревании выбрасываются на большое расстояние и разносятся ветром.

Необходимо добавить, что усыпляющие свойства мака были хорошо известны во времена античности, не случайно этот цветок является атрибутом Гипноса, а также бога смерти – Танатоса.

О лечебных и кулинарных особенностях мака много знали древние римляне, а у католиков он до сих пор является символом покоя. По праздничным дням они делают маковые венки, чтобы украсить ими священные обители.

Во времена Средневековья опиумные свойства цветка изучались лекарями, желающими определить пользу мака для организма. Он использовался для устранения головных болей и болезней пищеварительной системы, а также в качестве противогельминтного, отхаркивающего и противовоспалительного средства.

В Древней Руси мак начали сеять в XI веке, и это растение быстро завоевало симпатии народа и прочно вошло в обиход домашних хозяек, которые применяли его при приготовлении выпечки и прочих сладостей.

В настоящее время в ботанике описано более чем 50 видов мака.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЯН МАКА

Польза и вред мака зависят от способа его употребления. Растение помогает справиться с целым рядом заболеваний. Однако, некоторые части этого цветка могут быть очень опасными, так как обладают наркотическим эффектом. Поэтому его свободное выращивание запрещено и контролируется специальными службами. Несмотря на это, мак широко используется в косметологии, мыловарении, медицине и кулинарии.

Его семена добавляют в салаты, йогурт или каши, посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов. Они придают блюдам нежный ореховый вкус и насыщают их питательными веществами.

Семена мака богаты растительными белками, диетическими волокнами и полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6. Эти жирные кислоты способствуют здоровью сердца, улучшают функцию мозга и поддерживают иммунную систему.

Также семена мака содержат множество витаминов и минералов, включая кальций, который необходим для здоровых костей и зубов, железо, способствующее нормальной работе кровеносной системы и магний, важный для нервной системы и мышц. Лекарственными препаратами, изготовленными на основе мака, лечат также кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы и другие недуги.

Одним из наиболее интересных свойств семян мака является его способность снижать уровень холестерина в крови и помогать контролировать уровень сахара, что особенно полезно для людей с диабетом и лишним весом.

В косметологии масло семян мака считается ценнейшим продуктом, который подходит любому типу кожи. Он имеет антивозрастной эффект, увлажняет, повышает эластичность кожи, ухаживает за кожей вокруг глаз. Кроме того, масло благоприятно влияет на состояние волос и ногтей. Им обогащают шампуни и бальзамы или используют в качестве самостоятельного средства в сочетании с другими маслами, усиливая их полезные свойства.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ МАКА

Полезные свойства мака определяются ценным составом, в числе которых витамины группы B, витамины С и Е, йод, селен, бетаин, клетчатка, холин, фосфор, медь и другие.

Цветки мака содержат в среднем 0,05 % алкалоидов (коптизин, реадин, реагинен, хлорид метилстилопина, глауцин), витамин С, антоцианы, слизи, пектин, смолистые вещества, а также соли железа и магния. В маковых головках содержатся алкалоиды (коптизин, реадин, сангвинарин, папаверрубины), витамин Е, жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, линолевая). Лепестки содержат камеди, красящие вещества, органические кислоты.

Растительные жиры занимают 1/2 всего состава. Калорийность мака на 100 грамм составляет 520-556 ккал. Это очень высокий показатель, поэтому от него можно получить много энергии, но людям, придерживающимся диеты, необходимо следить за объемом употребления.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАКА

Как правило, маки неприхотливы к типу почвы и приживаются в любом грунте. Засевы хорошо выдерживают неблагоприятный температурный режим. Даже высаженные в мороз семена мака могут выжить и потом дать ростки при сниженных температурах.

Уход за маками довольно прост. Если летом нет изнуряющей жары, то маку не требуется дополнительный полив. Поливать декоративные или садовые сорта мака нужно не чаще одного раза в неделю. Излишнее, чрезмерно частое увлажнение вредно для маков: появляются грибковые заболевания, начинают загнивать корни. Маки размножают семенами, хотя возможен и вегетативный способ размножения – черенкованием и делением корневища.

КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ МАК В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ФГБУ «ЦОК АПК»

В связи с отсутствием внутреннего производства этого вида растениеводческой продукции в России, весь объем пищевого мака в нашу страну импортируется. Поступающая пищевая продукция в обязательном порядке проходит исследования на показатели качества и безопасности в испытательных лабораториях ФГБУ «ЦОК АПК» прежде, чем будет допущен ее ввоз на территорию страны, и она поступит в переработку или в торговые сети.

Например, кондитерский голубой мак ввозится в Россию из Чехии, которая является лидером по производству пищевого мака – на ее долю приходится более 30% производимых семян этого растения в мире. К числу крупных стран-производителей относятся также Турция, Испания, Венгрия, Франция.

При определении показателей качества и безопасности мака пищевого специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» обращают особое внимание на присутствие в нем металлической, минеральной примесей (комочков земли, гальки, песка), сорной (органической) примеси: частиц листьев, стеблей, коробочек, корзинок, стручков, маковой соломы, а также крупных семян сорных и культурных растений, наличие которых согласно пункту 4.3 ГОСТ Р 52533-2006 «Мак пищевой. Технические условия» не допускается. Мак должен содержать целые, сухие (без избыточной внешней влаги), доброкачественные (не допускается присутствие семян со следами гниения или порчи), имеющие свойственный здоровым семенам пищевого мака цвет и запах. Содержание в пищевом маке микотоксинов, токсичных элементов, радионуклидов и остаточного количества пестицидов также не должно превышать нормативов, установленных ГОСТ. Кроме того, мак исследуется на соответствие требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза» – на наличие карантинных насекомых и сорных растений.

С начала 2025 года в Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» на исследования поступило 10 проб общим весом почти 16 тонн, согласно проведенных исследований все ввозимые объемы соответствуют по безопасности всем нормативным документам и не содержат карантинных объектов.