Награды гатчинских футболистов

С 13 мая по 10 июля проходил Чемпионат Гатчинской любительской футбольной лиги в формате 8х8. Участие в нем приняли 15 команд.

По итогам турнира победителем стала команда «Олимпик» из Коммунара. На втором месте – команда «Виллози» из Ломоносовского района, на третьем – «Терволово». Лучшим бомбардиром турнира стал Роман Глодя («Сиворицы»). Лучший вратарь – Владислав Федоров («Терволово»). Лучший защитник - Дмитрий Архипов («Виллози»). Лучший полузащитник – Ян Кузенок («Виллози»). Лучший нападающий – Николай Новиков («Олимпик»).

С 17 мая по 12 июля проходил Чемпионат Гатчинской любительской футбольной лиги в формате 5х5. Участие в нем приняли 7 команд.

По итогам соревнований победу одержала команда «Эликорт» из Гатчины. Два игрока команды удостоились отдельных наград: Виталий Румянцев признан лучшим вратарем чемпионата, а Назар Ольшанецкий – лучшим бомбардиром.

Второе место заняла команда из Войсковиц. Ее игрок Алексей Васильев признан лучшим игроком чемпионата.

Третье место – у команды «Дружба» из Большой Вруды (Волосовский район).