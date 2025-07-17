Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь: история и современность

Древнейший монастырь

Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь – место, где всё пронизано историей в сочетании с удивительной природной красотой. Обитель поражает не только своей архитектурой, но и атмосферой покоя, особой гармонией, словно созданной для внутреннего умиротворения.

Храмовый комплекс монастыря удивляет лаконичной простотой и величавостью; окруженные зеленью здания особенно живописны на фоне полноводной реки и открытых пространств. Белоснежные стены и купола в ясную погоду отражаются в лучах солнца. Благоговейным духом наполнены храмы…

«К сожалению, не только паломникам и туристам неизвестна удивительная история нашей обители, но зачастую и местным жителям, – отмечает игуменья монастыря Матушка Евфросиния. - Такая же участь и некоторых других святынь Старой Ладоги – некогда известнейшего древнего города, стоящего у истоков русской государственности».

Время основания обители относят к периоду между 1040–1116 годами. По одной версии обитель основана в начале XII века, когда был возведен первый каменный храм Ладоги – сохранившаяся и ныне действующая Соборная Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы (1114–1116 годы). Она была построена греческими и новгородскими мастерами как храм-усыпальница княжеского женского монастыря, что подтверждается аркосольными нишами на западных стенах храма и дьяконнике и «знаком Рюриковичей», обнаруженном на арке свода церкви.

Для справки

Аркосольная ниша (аркосолий) – арочная ниша для установки урны с прахом умершего или саркофага.

Дьяконник – помещение в южной части алтаря, в котором хранятся церковные книги, богослужебные облачения и утварь.

Возможным основателем обители был князь Мстислав Великий, построивший церковь Успения для своей жены, шведской принцессы Кристины. Он в те годы возводил в Ладоге каменную крепость. Основательницей обители могла быть и сама Кристина, которая организовала монастырь, чтобы освятить строительство крепости.

По другой, более смелой версии возникновение деревянного монастыря с деревянной Церковью Успения, расположенного на этом месте до возведения каменной постройки, относят к XI столетию и приписывают его строительство дочери шведского короля Олафа Святого – принцессе Ингигерде (Св. Анне Новгородской), которая, став супругой князя Ярослава Мудрого, получила земли Ладоги в приданое. В любом случае Успенский монастырь – древнейший монастырь не только Санкт-Петербургской митрополии, но и всей страны.

Основанный в ту эпоху, когда монашество только зарождалось на русской земле, обитель сохраняла вплоть до середины XIX века скитской устав, и это обстоятельство тоже стало особенностью этого места. Многочисленные деревянные домики, в которых жили монахини, окружали старинную каменную церковь, в которой за редким исключением никогда не прекращалась молитва.

Жемчужина обители

Это, безусловно, Успенский собор – здесь регулярно совершаются богослужения в течение всего года. Немного фресок нам осталось к настоящему времени, многое было утеряно в предыдущие столетия. Но сам храм остался неизменным в своем основном объеме и уникальных деталях. Фрески, аркосолии, графитти, которые сохранились на стенах, синтрон, уникальная композиция интерьера, архитектурного образа – всё это делает храм настоящей жемчужиной Северо-Запада Руси.

Для справки

Синтрон (греч. – сопрестолие) – дугообразная скамья для духовенства, примыкающая изнутри к восточной стене алтаря и идущая вдоль стены главной апсиды храма.

Сквозь столетья

Действующим является и Крестовоздвиженский храм, построенный в середине XIX века известным архитектором А.М. Горностаевым на месте древнего храма XII века мужского монастыря Симеона Богоприимца, разрушенного в XVI веке.

Реконструирована келья Евдокии Лопухиной, расположенная рядом с храмом Крестовоздвижения. На территории сохранились две липы из аллеи, что в период ссылки высаживала своими руками последняя русская царица.

Для справки

Евдокия Федоровна Лопухина (при рождении Прасковья Илларионовна, в иночестве Елена) – царица, первая супруга Петра I (с 1689 до 1698 гг.), мать царевича Алексея.

История обители богата подвижницами благочестия, самая известная из которых – схиигумения Евпраксия, чудеса по молитвам которой не прекращаются и в настоящее время, а целебный источник на месте ее молитвенных подвигов в Абрамовском лесу и по сей день наполнен водой, некогда освященный молитвами подвижницы. Каждый год в праздник Крестовоздвижения, по завету матушки Евпраксии, большой крестный ход из монастыря идет в лес к источнику.

Другая насельница, схимонахиня Мария, известная в миру как талантливая поэтесса Елизавета Шахова, духовная дочь св. Игнатия (Брянчанинова), не только оставила большое духовное

поэтическое наследие, но и написала жизнеописание схиигумении Евпраксии, записанное по воспоминаниям сестер, знавших матушку. Монастырь неоднократно посещал протоиерей Иоанн Кронштадтский, который избирал игумений из числа сестер обители для настоятельства в основанных им новых монастырях.

В начале XX столетия обитель, как и большинство монастырей страны, пережила очередное разорение и упразднение монашеского жительства.

Для справки

С монастырем связаны многие известные исторические личности: св. кн. Анна Новгородская (супруга Ярослава Мудрого, принцесса Ингигерд), св. Владимир Мономах,

св. Мстислав Великий и его супруга Христина, прп. кн. Анна Кашинская, Евдокия Ганнибал (прабабушка А.С. Пушкина)

и многие другие.

Только в 2004 году здания монастырского комплекса были переданы в пользование Санкт-Петербургской Епархии. Игумения Ангелина (Васильева, 1945–2023) стала первой настоятельницей возрождающегося монастыря и положила немало подвижнических трудов на его восстановление. Усилиями матушки и стараниями небольшой монашеской семьи возрождалось из руин святое место.

«Не решены еще многие проблемы в обустройстве обители, главными из которых остаются отсутствие отопления (большинство зданий отапливается дровами) и проблемы с водоснабжением, благоустройство территории, но надеемся, что к юбилею часть из них будет решена», - игуменья Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря Матушка Евфросиния.

В настоящее время в монастыре налажена традиционная монастырская жизнь, ежедневно совершается суточный круг богослужений. На Рождество Христово, Пасху и память вмч. Варвары – в эти особо торжественные дни (не только для взрослых, но и для многочисленных детей прихожан) сестры устраивают праздничный концерт, трапезу, готовят подарки.

В обители много частиц святых мощей – свщмч. Климента Римского, прп. Серафима Саровского, прп. Алексия Человека Божия, прп. Анны Кашинской и др., а также самые почитаемые мощи св. вмч. Варвары, являющейся особой покровительницей Успенской обители. Каждую неделю перед ее иконой совершается чтение акафиста, и регулярно на мощах освящаются по древней традиции, существовавшей в Российской империи многие столетия, кольца, изготовленные в виде венца Варвары XII века.

Особой является и икона Богородицы «Никопея» – одно из древнейших иконописных изображений Божией Матери – по преданию написанная евангелистом Лукой. Она также была почитаема и в Константинополе. Храмовый образ известен тем, что перед ним византийские императоры приносили благодарственные молебны Иисусу Христу и Божией Матери за дарованные им победы над варварами на поле брани.

В течение года сестры принимают многочисленных паломников, желающих узнать о многовековой истории монастыря, проводят экскурсии, которые всегда можно заказать по телефону, указанному на сайте, в телеграм-канале и на страничке во «Вконтакте». В церковных лавках паломники могут приобрести фирменные староладожские пряники с изображением знака Рюриковичей и другие разнообразные сувениры.

Для желающих потрудиться в монастыре выделены келии для проживания, организована трапеза.

Как подчеркивает Матушка Евфросиния, несмотря на тяжелейшие периоды разрушения, забвения, поругания, не оскудевает милость и сила Божия, хранящая святую обитель на протяжении стольких столетий, не угасает молитва в древних стенах Успенского собора, собирающая под покров Пречистыя Богородицы души возлюбивших Господа, всех, жаждущих прикоснуться к вечному источнику благодати и истины.

Подготовил Сергей Васильев, газета «Волховские огни»

Фото из архива Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря