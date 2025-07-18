Ленинградских разработчиков приглашают получить грант
Ленинградские разработчики и малые компании, развивающие отечественные ИТ-решения, могут до 4 августа подать заявку на участие в конкурсе «Старт-Цифровые технологии-1» в рамках нацпроекта «Экономика данных».
Рубрики: Общество
Направить заявку можно на сайте.
Конкурс направлен на грантовую поддержку малых предприятий, реализующих проекты по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений.
Основные параметры предоставляемой поддержки: размер гранта — до 5 млн рублей (обеспечение расходов на выполнение работ по проекту); срок выполнения работ по проекту — 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта.
В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица — субъекты малого предпринимательства. На этапе подачи заявки в состав проектной команды должны входить не менее 2 человек
Конкурс проводит Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных».
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