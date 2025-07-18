«Святоград» окажет помощь в трудной ситуации

В состав рабочей группы, которую возглавил член Общественной палаты Гатчинского округа, руководитель гатчинского подразделения «Ассоциации ветеранов СВО» Игорь Петрушенко, вошло около двух десятков человек. Вместе с членами палаты в обсуждении лучших практик по оказанию помощи и выработке конкретных рекомендаций приняли участие ветераны СВО, члены семей участников СВО, представители фонда «Защитники Отечества», отдела по оказанию бесплатной юридической помощи Государственного юридического бюро Ленинградской области, администрации и совета ветеранов войны и труда Гатчинского округа.

Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре Алексей Дудин представил опыт работы АНО «Святоград» по оказанию социальной и духовной поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

АНО «Святоград» работает уже не первый год, организация известна как в Гатчинском округе, так и за его пределами. На территории храма расположен реабилитационный центр, где получают социально-психологическую помощь те, кто столкнулся с проблемой зависимости (алкогольной, наркотической). В центре работают профессиональные консультанты, которые предоставляют индивидуальную и групповую помощь, а также проводят терапевтические мероприятия, направленные на преодоление зависимости. Здесь же могут получить поддержку родственники и близкие зависимых людей, которые зачастую также нуждаются в поддержке.

АНО «Святоград» оказывает помощь вдовам и матерям, потерявшим детей в ходе СВО. Для них организуются паломнические поездки к православным святыням, предоставляются индивидуальные консультации с психологами, проводятся духовные беседы, направленные на преодоление горя, принятие утраты и восстановление внутреннего равновесия. Также проводятся совместные молитвы, которые помогают матерям обрести утешение, укрепить веру и найти силы для дальнейшей жизни.

Специалисты АНО «Святоград» оказывают психологическую и духовную поддержку членам семей бойцов СВО. А для участников СВО организуют паломнические поездки к православным святыням. Они помогают восстановить внутренние силы, обрести духовное утешение и найти ответы на важные жизненные вопросы, что способствует психологическому и эмоциональному восстановлению бойцов после тяжелых испытаний.

Участники заседания задали Алексею Дудину много вопросов. Ответив каждому, он подтвердил, что организация открыта для сотрудничества и готова оказать психологическую и духовную помощь всем, кто осознал, что в этом нуждается.

Участники рабочей группы обменялись контактами и настроились на продолжение взаимодействия.

Татьяна Можаева