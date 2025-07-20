«Дорогая сторонка моя»: люди возвращаются к земле

По-летнему украшенная огромными ромашками сцена стала площадкой для ярких выступлений детских коллективов Большеколпанского КДЦ и взрослых исполнителей, звучала музыка, рядом с площадью работали качели-карусели и студия аквагрима для самых маленьких участников праздника.

Погода благоприятствовала, и по мере нарастания праздничной атмосферы народ все прибывал и прибывал. Приходили целыми семьями, с детьми, с колясками, гуляли разные поколения – от мала до велика. Люди слушали музыку, любовались юными дарованиями, снимали на видео. Праздник удался…

Открывая торжественную часть, с Днем поселка всех поздравил глава Большеколпанского территориального управления Виталий Ефременков. От лица руководства Гатчинского округа жителей приветствовал заместитель главы администрации Тигран Погосян: «Это особенный день для всех, кто вложил частичку души в развитие Большеколпанской территории, кто любит и ценит эту землю», – сказал Тигран Робертович.

От имени председателя Законодательного собрания и всех депутатов земляков поздравила областной парламентарий Татьяна Бездетко. Она выразила особую благодарность ветеранам – тем, кто много лет живет на этой территории, кто работал на этой земле. Татьяна Викторовна пожелала поселению развития и процветания: «…чтобы каждый населенный пункт благоустраивался, чтобы все проблемы были устранены, все деревни и села были газифицированы, а всем жителям – здоровья, счастья, благополучия и исполнения желаний. Пусть на Большеколпанской территории появляются новые предприятия, новые рабочие места с хорошими зарплатами, чтобы мы все вместе могли жить достойно».

И, конечно, какой же праздник без наград?

Виталий Ефременков провел церемонию награждения в нескольких номинациях. Люди получали благодарственные письма главы теруправления – за многолетний и добросовестный труд, ориентированный на процветание Большеколпанской земли, за сохранение исторической памяти, патриотизм и уважение к защитникам Родины.

В номинации «Сохранение исторического наследия» за оказание помощи и благотворительную деятельность, а также за содержание в чистоте и порядке памятных мест Великой Отечественной войны и братских захоронений награды получили сотрудники ООО «Газпром ПХГ» филиала «Ленинградского управления подземного хранения газа»: Валентина Нодь, Ирина Астратова, Антонина Пакки, Александр Бершин и Сергей Костюченко.

В номинации «СВОи – история в деталях» были награждены волонтеры команды «Своих не бросаем», плетущие маскировочные сети: Ксения Макарова, Елена Серова, Вера Жирова, Галина Артемьева, Нурия Савина.

В номинации «Патриотическое воспитание» за организацию патриотической работы на Большеколпанской территории были отмечены сотрудники Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 имени П.П. Кащенко: Кирилл Козлов, Ксения Гоголева и Кира Гебель.

За активную жизненную позицию наград удостоены сотрудники Большеколпанского культурно-досугового центра, руководители творческих коллективов: Лариса Елагина, Вероника Жирова, Марина Камалетдинова, Наталья Егорова, Наталья Сипонен, Галина Туленкова, Ярослав Согласов, Ксения Гоголева, Александра Морозова, Александр Саулин, Маргарита Веснина.

Поощрены и школьные работники, в числе которых сотрудники Никольской школы: Надежда Григорова, Виктория Савушкина, Людмила Прошунина, Наталья Чаринцева, Елена Лузгинова и Алла Плаксина, а также сотрудники Большеколпанской школы: Александра Антонова, Марина Ионова, Ольга Скоробогатова, Елена Равина, Анастасия Васильева, Евгения Скударнова, Ирина Евсеева, Юлия Потехина, Елена Селезнёва, Анастасия Трофимова.

Как поделился глава Большеколпанского теруправления Виталий Ефременков, в планах на ближайшее будущее – благоустройство разных объектов: дорог, дворов, общественных пространств: «Мы хотим, чтобы каждый уголок нашей территории был ухожен, и чтобы каждый житель гордился своей малой родиной. Будем обращаться к депутатам, чтобы нам увеличили смету».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко убеждена: Большеколпанское поселение всегда было среди передовых: «Здесь есть все возможности для развития: территория, промышленные зоны, и, кроме этого, довольно большое количество населения – около 11,5 тысяч человек. Это значит, что есть рабочая сила, и можно открывать предприятия. Расположение, логистика очень удобная, сказывается близость города, объездной автодороги. Кроме того, на Большеколпанской территории работает один из лучших совхозов – АО «Гатчинское», а это значит, что все имеющиеся сельскохозяйственные площади используются, нет заброшенных полей».

Как заметила Татьяна Викторовна, население самих Больших Колпан с каждым годом прирастает и в этом году достигло почти четырех тысяч человек. Это хороший знак. И Старые и Новые Черницы – растущие деревни, которые заселяются молодыми семьями: «К счастью, наш народ возвращается к земле. Молодежь хочет жить в собственных домах, а если говорить об индивидуальном жилищном строительстве, то в Ленинградской области существует специальная программа по линии АПК: агропромышленный комитет выплачивает до 90% стоимости строительства жилья, если люди работают в сельском хозяйстве».

Праздник продолжился концертом, играми, и завершился с наступлением темноты – фееричным огненным шоу.

Екатерина Дзюба