Один человек погиб в аварии на «Южном полукольце» у Пустошки

Сегодня в 8.10 на 74 километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 51-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и поворачивающим на прилегающую территорию автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 78-летнего водителя. После столкновения легковой автомобиль выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Пежо» под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте происшествия, а водитель «Пежо» госпитализирован с различными травмами.

По факту аварии проводится проверка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по СПБ и Ленобласти