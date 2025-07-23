Семейный праздник на Гатчинской мельнице
В деревне Мызе-Ивановка у старинной Гатчинской мельницы, где располагалась «Розовая дача» знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера, прошел V юбилейный семейный праздник «Юхла». В этом году народных гуляниях приняли участие около полутора тысяч гостей.
Этот день стал настоящим праздником души, где каждый смог ощутить тепло традиций, радость творчества и единство культур Ижорской земли.
С приветственным словом к участникам праздника обратилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Многочисленные праздничные площадки посетили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев, председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Татьяна Ливинская.
Особенно символично, что праздник был ознаменован началом реставрационных работ на мельнице Штакеншнейдера - объекте культурного наследия XVIII века.
В программе праздника были представлены народные ремесла, участники мастер-классов могли попробовать себя в старинных промыслах.
В рамках «Музыкального салона Штакеншнейдера» для гостей звучала классика и народные мотивы.
Особое внимание, как всегда, уделялось детям. Тут были и эпизоды из спектакля «Про Андрюшины мечты…», и погружение детей в мельничное дело, и программы с героями Туве Янссон, и концерт в музее из цикла «Понятная классика детям».
Ярким моментом стало посвящение в «мэры праздника» директора Центра содействия развитию культуры и туризма Гатчинского округа Ивана Балашова - по традиции с окунанием в воду.
На праздничной сцене творческой команде организаторов были вручены благодарности. А они в свою очередь поблагодарили за помощь своих многочисленных друзей и партнеров - комитет по культуре и туризму Гатчинского округа, Международный центр реставрации, музей ингерманландских финнов, Рейзинский сельский клуб, Пудостьский культурный комплекс, конюшню «Орехов Ям», Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина», а также волонтеров и жителей Мызы-Ивановки, благодаря которым праздник стал таким интересным и масштабным.
- Мы счастливы, что нам удалось создать такую душевную атмосферу, где каждый, независимо от возраста и национальности, чувствовал себя частью одной большой дружной семьи, - написали на своей страничке в соцсети организаторы праздника – «Мельница Штакеншнейдера» и «Творческая площадка JUHLA». - Мы рады, что вы почувствовали нашу искреннюю теплоту и любовь! Каждый из вас, дорогие гости, вносит свой вклад в возрождение усадьбы - малой родины знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера, создавшего великолепные дворцы, которыми гордится Петербург и вся Россия.
Андрей Соколов
Фото организаторов