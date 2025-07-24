Депутаты Госдумы подвели итоги работы в весеннюю сессию

Особое внимание в период весенней сессии фракция «Единой России» уделила поддержке участников СВО и членов их семей, семей с детьми, а также регулированию миграционной сферы, защите граждан от кибермошенничества и поддержке малого и среднего предпринимательства.

«По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растёт количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими «Единую Россию». В том числе, растёт количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги работы весенней сессии Госдумы.

По его словам, это говорит о консолидированной позиции членов «Единой России» по этому вопросу.

«Направление поддержки участников СВО, членов их семей сегодня в рамках работы и фракции в Госдуме, и сенаторов, представляющих партию в Совете Федерации, является одним из основных направлений», — подчеркнул Владимир Якушев.

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что одной из важных инициатив в поддержку участников СВО стало расширение круга лиц, имеющих право на получение статуса «ветеран боевых действий».

Кроме того, приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи. Ещё порядка 10 законопроектов в части поддержки участников СВО и их близких «Единая Россия» рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков остановился на других социально значимых законах «Единой России».

«Одна из важных тем связана с регулированием миграции, и прежде всего с пресечением нелегальной миграции. Конечно, в центре нашего внимания всегда находится поддержка материнства и детства. Прежде всего, это продление действия материнского капитала до 31 декабря 2030 года, и увеличение с 50 тысяч до 1 миллиона размера необлагаемых налогом на доходы физических лиц выплат матерям, которые родили ребёнка. Важно, что был повышен размер пособий по беременности и родам для студентов вузов и колледжей. Дополнительно была проиндексирована военная пенсия — с 1 января 2025 года до уровня инфляции за прошедший год. Ряд законов был принят, направленных на защиту людей от кибермошенничества, тема которая многих волнует. Был установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг, что тоже касается очень многих наших граждан. Несколько законов приняли по вопросу кредитных каникул. А в осеннюю сессию мы рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребёнка», — рассказал он.

«Необходимые законы приняты, финансирование на их реализацию предусмотрено. Всё это позволит уже в текущем, 2025 году получить конкретные результаты в социальной политике, здравоохранении, образовании, культуре». Кроме того, Госдума ужесточила миграционную политику: начиная с 2024 года было инициировано и принято 17 законов, всего в этой сфере принят 21 закон. Часть законов направлена на борьбу с незаконной миграцией, а часть – посвящена вопросам гражданства», — прокомментировал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Сергей Яхнюк также отметил, что восьмая сессия стала одной из самых продуктивных.

«Мы не только полностью выполнили задачи, поставленные Президентом, но и укрепили правовую базу в ключевых сферах – от социальной поддержки до национальной безопасности. Абсолютно согласен с тем, что приезжающие в Россию люди должны соблюдать законы, уважать наши традиции, а если получают российское гражданство – быть готовыми защищать нашу страну. При этом нелегальная миграция должна жёстко пресекаться. Что касается участников СВО, наша фракция и дальше будет добиваться расширения мер поддержки военнослужащих и их семей. Это наш долг перед защитниками Родины», — добавил Сергей Яхнюк.

Большая работа была проведена и по совершенствованию среднего профессионального образования и обучению в вузах, подчеркнул Александр Жуков.

«Работа фракции «Единой России» в Госдуме была направлена на исполнение Послания Президента и на выполнение пунктов народной программы. Партия законодательно обеспечила исполнение Послания и финансирование всех положений народной программы. Госдума приняла 138 законов, авторами которых выступили депутаты «Единой России». Приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи. Еще одним важным направлением работы депутатов в весеннюю сессию стала поддержка материнства и детства. В частности, было продлено действие материнского капитала до 31 декабря 2030 года, увеличен необлагаемый НДФЛ лимит выплат при рождении ребенка с 50 тысяч до 1 миллиона рублей, повышен размер пособий по беременности и родам для студентов вузов и колледжей», - прокомментировала депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Журова.

Также были приняты поправки в закон «О бюджете».