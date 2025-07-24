Погоня за пьяным водителем – со стрельбой

18 июля, около 23 часов, в Пудости, в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГАИ попытались остановить автомашину «Ниссан Премьера», чтобы проверить документы у водителя. Однако находившийся за рулем гражданин требованию инспектора не подчинился и вместо остановки дал газу.

Сотрудники ДПС стали преследовать иномарку, водитель которой, пытаясь уйти от погони, грубо нарушал правила, создавая аварийные ситуации. Полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, тогда водитель остановился, выскочил из машины и пустился бежать. Но далеко уйти не успел – был задержан стражами порядка.

Правонарушителем оказался 22-летний житель Ивановки, легковушкой он управлял в нетрезвом состоянии и без прав соответствующей категории. При проверке документов выяснилось, что молодой человек имеет водительское удостоверение только на право управления грузовым автомобилем. В отношении нарушителя составлены административные материалы, «Ниссан» помещен на спецстоянку.