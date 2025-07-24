Предприниматели готовы помочь амбулатории

Первыми откликнулись помочь в этом социально значимом деле генеральный директор ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий», депутат Гатчинского округа Александр Змушко и директор ООО «Сибома-транзит» Станислав Армус.

Напомним, что в начале июля Общественная палата Гатчинского округа откликнулась на обращение жителей и взялась помочь с ремонтом амбулатории.

- Нашу идею поэтапного ремонта (по кабинетам) с привлечением социально ответственного бизнеса поддержал главный врач Гатчинской КМБ Ростислав Павлов и руководитель Гатчинского округа Сергей Комаров, - говорит председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина. - Строительство новой поликлиники в Верево или капитальный ремонт действующей амбулатории – отличная перспектива для растущего поселка, но это дело не быстрое, а ремонт здесь необходим срочно. На месте мы обсудили организационно-технические вопросы, определили, какие кабинеты нуждаются в ремонте в первую очередь, наметили дальнейшие шаги. Уже сейчас силами КМБ в амбулатории начался ремонт сантехнического оборудования. И это радует! От всех жителей, от членов палаты и от себя лично благодарю предпринимателей Александра Змушко и Станислава Армуса. Они выразили готовность сделать косметический ремонт физиокабинета, самого большого и наиболее нуждающегося в ремонте. Уверена, что откликнуться и другие отзывчивые люди, предприниматели, чьи сотрудники живут в Верево и посещают амбулаторию.

Татьяна Можаева