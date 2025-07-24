Проверено СВОими!»: продолжение следует

В этот раз ветераны специальной военной операции проверили на доступность и комфортность для людей с инвалидностью три городских учреждения: библиотеку имени А.И. Куприна, поликлинику на улице Урицкого и универсальный спортивный зал «Маяк».

Ветеранов СВО сопровождала рабочая группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры, в которую вошли представители администрации Гатчинского округа, фонда «Защитники Отечества», Общественной палаты и других общественных организаций.

На каждом объекте проверяющих встречали представители учреждения. Комиссия оценивала состояние пандусов, перил и ступеней, наличие специальных кнопок для вызова персонала и специальных табличек для слабовидящих, оборудованных лифтов и подъемников.

Библиотекой имени Куприна и городской поликлиникой проверяющие остались довольны: все удобно, доступно, понятно. С радостным чувством ветераны разместили на входе в учреждения заслуженный знак.

А вот универсальный спортивный зал «Маяк» не приняли, так как выявили ряд недостатков, связанных с комфортом для маломобильных граждан. В 2026 году «Маяк» встает на ремонт. Члены комиссии получили заверения, что поступившие предложения будут учтены, необходимая доступная среда уже предусмотрена проектом.

Это уже не первая проверка доступности городской среды в рамках акции «Проверено СВОими». Она стартовала именно в Гатчине - столице Ленинградской области. Рейды СВОих будут продолжены.

Татьяна Можаева