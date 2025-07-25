Поликлиника НЕ оформляет электронных медкарт!

Если вам позвонили от имени медучреждения с предложением оформить электронную медкарту вместо обычной, бумажной, знайте: это мошенники!

Дело происходит так: вам звонят, якобы, от имени работников городской поликлиники и говорят: «Система здравоохранения претерпевает реновацию. Бумажные медицинские карты скоро ликвидируют, и чтобы сохранить свою историю болезни, надо срочно оформить электронную карточку».

Далее – по классике: «Назовите номер СНИЛС и код из смс-ки». Аферисты заявляют, что перенесут ваши данные в раздел «Здоровье» на «Госуслугах» и дадут вам новый номер карты. А в результате, получив уникальный номер СНИЛС, с помощью четырехзначного кода из смс злоумышленники получают доступ к вашему аккаунту на портале Госуслуг и, соответственно, ко всем вашим данным.

После этого начинаются звонки от липовых следователей, сотрудников ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга и т.д., которые разводят человека на деньги старым примитивным способом: «Вам звонили мошенники, они взломали ваши «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с вашего банковского счета. Для предотвращения противоправных действий необходимо немедленно перевести все средства на безопасный счет».

Безопасных счетов не существует, о чем не устают предупреждать сотрудники банков и полиции. Но люди почему-то им не верят. Они верят мошенникам, которые бывают очень убедительны. Хотя и используют для психологического давления одни и те же заезженные приемы: пугают, торопят, напирают и даже грозят.

Главная рекомендация на такой случай – немедленно повесить трубку, не вступая в переговоры. Если вы все-таки дали втянуть себя в разговор, представители Гатчинской КМБ советуют – в случае звонков на медицинскую тему – начать дотошно выяснять, из какой именно поликлиники звонят, как фамилия сотрудника и т.д. Обычно на этом этапе преступники теряются, начинают злиться, откровенно грубить и в итоге ретируются. Но если и после этого у вас остались сомнения и нестерпимо захотелось выдать мошенникам все явки и пароли, перезвоните сначала в медучреждение по официальному городскому номеру и проверьте информацию. Но ни в коем случае не диктуйте никаких данных и кодов!

Компании сотовой связи не зря предлагают своим клиентом подключать функцию «Защитника», который как секретарь будет автоматически отвечать на звонки с незнакомых номеров и блокировать подозрительные. Кроме того, как предупреждают специалисты, телефонные звонки, обрывающиеся сразу после того, как вы сняли трубку, это не случайность, а тоже часть мошеннической схемы. Расчет на то, что вы перезвоните, тем самым подтвердив активность вашего телефонного номера, и злоумышленники его верифицируют для дальнейших атак. Этим же приемом пользуются и недобросовестные рекламодатели, чтобы начать потом бомбить вас своими коммерческими предложениями. Отсюда мораль: не перезванивайте на незнакомые номера, если звонок «сорвался»; используйте виртуальных секретарей, которые запишут сообщение, и вы узнаете, было ли оно важным, не вступая в контакт с аферистом.