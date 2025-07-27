В Войсковицах на школьника упали ворота

Несчастный случай произошел в пятницу вечером на спортивной площадке в поселке Войсковицы Гатчинского округа. 12-летний мальчик играл в футбол на спортивной площадке. Здесь и произошло падение металлических ворот, которые не были закреплены надлежащим образом. В результате несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями производен осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается круг лиц, ответственных за имущество и обеспечение его технического состояния.