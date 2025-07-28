«Игропикник» в Лампово

Фестиваль «Игропикник» из года в год объединяет молодежь Гатчинского округа, даря новые знания, ощущения и позитивные эмоции. Площадками для его проведения становятся старинные усадьбы и музеи в разных поселениях. Так, гатчинская молодежь уже собиралась на территории усадьбы Прибыткова в Кобринском поселении, в усадьбе Набоковых-Рукавишниковых в Рождествено, в усадьбе Ганнибала в Суйде, в музее «Дачная столица» в поселке Сиверский.

На этот раз площадкой для «Игропикника» впервые стала деревня Лампово, у которой тоже своя богатая история. Участие в фестивале приняли 12 команд молодежных трудовых бригад –около 120 подростков.

Разделившись на несколько групп, бойцы трудовых бригад отправились по разным маршрутам, подготовленным для них организаторами фестиваля. Участники познакомились с историей и самобытной старообрядческой культурой старинной деревни Лампово. Заведующая Ламповской сельской библиотекой Евпраксия Леонтьевна Лукашевич провела для них увлекательную экскурсию по необычным местам деревни. Побывали ребята также в Центре истории и культуры деревни Лампово вместе с Денисом Сергеевичем Ермолиным, познакомились со старообрядческим храмом Николы Чудотворца.

Вместе со специалистом по жанрам творчества Татьяной Александровной Пуховой подростки мастерили куклу-оберег «крупеничку».

Педагог Анна Александровна Кириллова провела для них мастер-класс по уникальной пижемской росписи по дереву.

Вместе с Иваном Ивановичем Чумаковым ребята учились готовить чай в старинном самоваре.

Геолог Евгений Георгиевич Платонов познакомил с традиционной техникой добычи золота.

Завершился день уютным чае-питием под открытым небом.

Ежегодный фестиваль «Игропикник» проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского округа.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов