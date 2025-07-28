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Кто останется без света 29 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.07.2025 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Малое Замостье.

 

29.07.2025 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка;

д. Озерешно;

д. Ольховец;

п. Чаща;

д. Нестерково;

д. Тарасино;

п. Дальний;

д. Кремено.

 

29.07.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.

 

29.07.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой;

тер. СНТ Елицы (Погост);

тер. СНТ Родник;

п. Суйда.

 

29.07.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 