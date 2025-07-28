Кто останется без света 29 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.07.2025 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Малое Замостье.
29.07.2025 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка;
д. Озерешно;
д. Ольховец;
п. Чаща;
д. Нестерково;
д. Тарасино;
п. Дальний;
д. Кремено.
29.07.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
29.07.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой;
тер. СНТ Елицы (Погост);
тер. СНТ Родник;
п. Суйда.
29.07.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
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