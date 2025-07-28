В Ленобласти прошли соревнования по пляжному волейболу на Кубок губернатора

В рамках торжественной церемонии с напутственным словом к присутствующим обратились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, председатель Общественной палаты Александр Габитов и директор УТЦ «Кавголово» Вадим Будеев.

«Вместе с коллегами я принял участие в открытии Кубка Губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово». Волейбольный турнир получился масштабным: более 50 команд боролись за главный приз. Также тут прошел турнир среди команд, состоящих из сотрудников предприятий и учреждений Ленинградской области. Благодарю всех, кто принял участие в организации яркого летнего спортивного события: Лигу корпоративного спорта Ленинградской области, региональную Федерацию волейбола, Группу компаний Simpllo, радио «Зенит» и парк активностей «Высотный город». А также спортсменов - за прекрасное выступление и незабываемую атмосферу», - прокомментировал координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров.

По результатам соревнований победу одержала команда Ленинградской атомной электростанции. Второе место занял Центр спортивной подготовки Ленинградской области, бронзовым призёром стала команда Газпромбанка.

Турнир проходил при организационной поддержке партии «Единая Россия» и МГЕР. Также в рамках турнира провели мастер-классы по футболу, баскетболу и эстафеты для детей.