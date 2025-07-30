День ВМФ отпраздновали в Гатчине

На праздничной встрече присутствовали члены Гатчинского морского собрания, ветераны и офицеры флота, морские кадеты и преподаватели Гатчинской школы №11, представители общественных организаций, горожане и гости города.

С поздравлениями выступили председатель Гатчинского морского собрания, контр-адмирал Анатолий Бараненко, ветеран-подводник, первый председатель Гатчинского морского собрания, контр-адмирал Иван Семенов, капитан первого ранга Александр Аникин, капитан первого ранга Анатолий Тарасов и председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Царькова.

Обращаясь к молодежи, выступающие говорили о значимости праздника, вспомнили славные страницы истории. Представители разных поколений поздравляли друг друга, делали памятные фотографии.

Гатчина хоть и не стоит на берегу моря, но по праву гордится своей морской историей. В нашем городе в императорские времена спускали на воду корабли озерной флотилии, испытывали подводную лодку Джевецкого. После войны у нас располагалось военно-морское училище, по-прежнему работают предприятия судостроительной промышленности, а в школе №11 учатся кадеты, многие из которых связывают свою жизнь с морем. Выпускники гатчинских кадетских классов участвуют в мероприятиях Морского собрания. Вот и в этот раз один из выпускников, ветеран СВО Андрей Попов, присутствовал на Дне ВМФ вместе с родными.

Мудрые слова о празднике, олицетворяющем ратную славу нашей Родины – великой морской державы, проникновенно звучали из уст бессменного ведущего торжественных мероприятий Гатчинского морского собрания, заместителя директора школы №9 Дмитрия Максимова. С небольшим, но очень теплым концертом на празднике выступили друзья Гатчинского морского собрания из города Тосно – вокальная граппа ветеранов военно-морского флота «Всегда в строю».

Татьяна Можаева

Фото Петра Несслера