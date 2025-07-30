Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Новосветское ТУ
31.07.2025 с 09:30 до 18:00
п. Пригородный (частично) промзона
Вырицкое ТУ
31.07.2025 с 09:00 до 18:00
п. Новинка
Войсковицкое ТУ
31.07.2025 с 09:00 до 22:00
п. Войсковицы
Сяськелевское ТУ
31.07.2025 с 09:00 до 17:30
д. Малое Ондрово
д. Кастино
д. Саванкюля
д. Кемпелево
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