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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Новосветское ТУ

31.07.2025 с 09:30 до 18:00

п. Пригородный (частично) промзона        

 

Вырицкое ТУ

31.07.2025 с 09:00 до 18:00

п. Новинка                 

 

Войсковицкое ТУ

31.07.2025 с 09:00 до 22:00

п. Войсковицы             

 

Сяськелевское ТУ

31.07.2025 с 09:00 до 17:30

д. Малое Ондрово

д. Кастино

д. Саванкюля

д. Кемпелево  