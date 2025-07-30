Лагерь «Профессионал» встречает детей из Курской области

Лагерь «Профессионал» работает три смены. Каждая – 21 день. В первую смену в лагере отдохнули 95 детей, во вторую – 91. Третья смена начнется 9 августа.

В программе детского лагеря – увлекательные игры, захватывающие экскурсии, мастер-классы, концерты и дискотеки, а также профориентационные занятия от преподавателей Гатчинского государственного университета (ГГУ). Всё для того, чтобы каждый ребенок смог не только отлично отдохнуть, но и раскрыть свои таланты и интересы.

Детский оздоровительный лагерь в Елизаветино на базе агропромышленного отделения Гатчинского государственного университета начал работать в прошлом году. С началом каникул 2025 года летняя работа продолжилась.

Как в любом лагере, распорядок дня здесь классический. Подъем – в 8 утра, отбой – в 22 часа, между ними – правильное пятиразовое питание. Утром – зарядка: танцевальная, спортивная или анимационная. До 11 часов отрядные дела по расписанию. С 11 до 13 часов – занятия, игры, подготовка к мероприятиям. Ребята могут посещать кружки по выбору. В числе самых востребованных во второй смене – «Театральное искусство», «Сценическое искусство» и «Игровой кружок».

После сна и полдника тоже много интересного. Так, 24 июля в плане значились День Нептуна, караоке в большом актовом зале и дискотека после ужина. Каждый день, прежде чем начать подготовку ко сну, вожатые вместе с детьми подводят итоги дня.

Вожатые – это в основном студенты университета, которые прошли подготовку в Школе вожатского мастерства у преподавателей Ленинградского областного университета имени

А.С. Пушкина. Гатчинский университет уже много лет успешно сотрудничает с этим вузом.

Как подчеркивает руководство лагеря, самое важное – безопасность. Взрослые никогда не оставляют детей одних. Вожатые, а их в лагере девять, сопровождают их повсюду.

Первые впечатления

Первый день заезда ребят из Курской области был наполнен особыми впечатлениями. Волнение, улыбки и море радости – именно так можно описать атмосферу в лагере. Школьников встретила дружная команда вожатых, которые с радостью провели экскурсию по лагерю.

После небольшого отдыха ребята познакомились друг с другом и поделились ожиданиями от лагеря. Многие из них впервые покинули родной город, и их глаза горели от любопытства. Вожатые провели веселые командные игры, чтобы помочь детям быстрее адаптироваться и подружиться.

Затем состоялась торжественная линейка открытия, ознаменовавшая начало нового этапа ярких впечатлений и полезных знаний.

«Профессионал» – это…

Лагерь не случайно называется «Профессионал». Каждый день в рамках смены отведен на отдельную профессию.

- К нам приезжают представители факультетов Гатчинского государственного университета и знакомят ребят с разными направлениями подготовки в нашем вузе, – рассказывает директор лагеря Маргарита Кострова. - С учетом возраста полезная информация преподносится в игровой форме, где есть и профориентация, и развлечение. Занятия, тематические игры и видео-экскурсии по предприятиям проводят и партнеры нашего лагеря. Также в лагерь приезжают специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, Центра патриотического воспитания, налаживаются контакты с учреждениями культуры.

В полдень, 24 июля, часть детей участвовала в кулинарном квизе, часть весело и шумно играла во дворе, а кто-то дисциплинированно шагал на встречу с ректором факультета цифровых технологий. Потом отряды меняются локациями, и так каждый день – скучать некогда!

Школьники не всё время находятся в лагере. Их ждут экскурсии на мемориальный комплекс в Зайцево, потом – в Петергоф и Петропавловскую крепость.

- Мы выбрали самые знаковые места, ведь многие ребята увидят Петербург впервые. В Гатчине мы активно посещаем молодежное пространство «Поток», участвуем в программах «Школы лидера», кинолекториях, мастер-классах, – рассказывает Маргарита Кострова.

Говорят дети

Как в любом лагере, жизнь отрядов наглядно представлена виде плакатов и стендов, украшающих коридоры здания. На начало смены в рейтинге лидирует отряд №1, у остальных всё еще впереди.

В Гатчинском округе гостят ребята в основном из Суджанского района.

Даниил живет в пригороде Суджи. В школе учится нормально, любимые предметы – история и литература.

- Лагерь классный, вожатые добрые, кормят очень вкусно. Везде поддерживаются порядок и дисциплина – как должно быть в лагере, – четко отрапортовал Даниил. - В 2023 году ездил в петербургский лагерь «Восход», в 2024 году – в Дагестан, в лагерь «Анжи». Мне везде понравилось, но здесь хорошо по-своему. Больше всего мне нравится с командой участвовать в квестах.

Михаил в этом году закончил 9-й класс и поступил в Курский железнодорожный техникум – будет учиться на помощника машиниста.

- Мне нравится, что здесь полная занятость и всё интересно, – признается Михаил. - Отдыхаем только в тихий час и во время ночного сна. Это очень прикольно. Некогда даже телефон взять в руки. Мой отряд – это лучшие люди. Мы очень быстро подружились и сплотились, все ребята мне прямо запали в душу. Капитан у нас - прекрасная девушка. Теперь мы всё делаем вместе.

Анна перешла в 9-й класс. В лагере чувствует себя очень комфортно. Девочка записалась в кружок «Сценическое искусство». Впереди – интересная творческая работа. Вместе с наставником ребята будут ставить мюзикл.

Поделились ребята и планами на последний месяц лета. Анна планирует в августе позаниматься с репетитором. Это в дальнейшем должно помочь на выбранном ею профессиональном пути. Михаил, если позволит погода, вернувшись в Курск, хочет поработать до первого сентября. А Даниил мечтает просто погулять с друзьями. Сходить на речку, поздравить с днем рождения друга.

Мы желаем счастья вам!

- Когда уезжала первая смена – все плакали. Думала, затопят нас слезами, – вспоминает Маргарита Кострова. - Никто не хотел расставаться с лагерем, с новыми друзьями и наставниками. И я сама рыдала. До сих пор к нам приходят отличные отзывы от детей и родителей, от администрации Курской области. Это самый верный показатель качества нашей работы. И это просто очень приятно!

Добрые отзывы родителей, чьи дети отдыхали в Елизаветино в первую смену, можно прочитать на страничке детского лагеря.

- Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам, руководителям, всем вожатым, медицинскому персоналу, поварам, преподавателям, студентам, охраннику дяде Коле, музыканту-клавишнику, и всем-всем причастным к отдыху моего сына и всех наших детей в такое непростое для Курской области время, – пишет семья Рябиченковых. - Спасибо всем и каждому в отдельности за уют, доброжелательное отношение, комфорт, радостную и невероятную атмосферу, за внимательность и отзывчивость, интересные встречи и мероприятия, за возможность быть ребенку самим собой, проявить творческие способности и отдельно за наше родительское спокойствие. Я уверена, что у моего сына на всю жизнь останутся самые теплые воспоминания о прекрасном отдыхе в вашем замечательном лагере. Мы желаем вашему детскому лагерю «Профессионал» успехов и процветания! Сотрудникам лагеря здоровья, вдохновения на новые свершения!

Татьяна Можаева