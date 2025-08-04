Новые рекорды гатчинских легкоатлеток
В Бресте 21–22 июля прошла матчевая встреча по легкой атлетике между командами России и Республики Беларусь.
Рубрики: Спорт
В составе юношеской сборной команды России участие приняли воспитанницы Гатчинской спортивной школы №1 Ксения Черноперова и Анастасия Григорьева.
Ксения успешно преодолела планку высотой 180 сантиметров и заняла первое место. Анастасия в толкании ядра отправила снаряд на 14,97 метров. Она заняла второе место. Этот результат также позволил Анастасии выполнить норматив кандидата в мастера спорта и установить новый рекорд для Ленобласти среди девушек до 18 лет.
Поздравляем спортсменок и тренеров с блестящим выступлением!
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