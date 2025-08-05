Ленобласть откроет испытательно-проектную лабораторию беспилотников

Ленинградская область в 2024 году в третий раз стала победителем Всероссийского конкурсного отбора «Регион для молодых». Размер привлеченных в регион средств федерального бюджета на 2025 год составляет 48,6 млн руб. Также в рамках федеральной программы проведено 10 мероприятий и учебных проектов. Общий охват молодежи составил 110 000 чел.

В 2026 году в Ленобласть направлено 53,9 млн рублей. Средства пойдут на развитие пространства «Арт-Двор», закупку оборудования, разработку актуальных образовательных программ, создание молодёжного пространства «Скворечник» в Тихвине, организацию работы специалистов региональных учреждений в муниципальных образованиях, проведение мероприятий для системного вовлечения молодёжи и выработки единых подходов в реализации молодёжной политики на местах.