Ленобласть трудоустраивает подростков
Поручение рассмотреть возможность расширения программы дал губернатор региона Александр Дрозденко на аппаратном совещании правительства области, где обсуждали вопрос трудоустройства несовершеннолетних.
«Хорошая программа, нам надо её расширять. Необходимо рассмотреть возможность увеличить к 2027 году трудоустройство до 15–20 тысяч подростков в год. Сумма на поддержку не критичная, гораздо важнее социальный эффект от трудоустройства, занятости молодёжи и возможностей их привлечения к труду. Неплохо, чтобы мы их привлекали на интересные предприятия, которые бы производили хорошее впечатление, и тогда у ребят появилось бы желание остаться и работать либо учиться по выбранной специальности», — отметил губернатор.
В 2024 году в Ленинградской области трудоустроены были 10 320 подростков, среди них 23 % составляли подростки группы риска («трудные»). Рабочие места предоставили 318 работодателей. В 2025 году трудоустройство продолжилось, уже трудоустроено 7436 человек. Финансирование программы составляет 95,6 млн рублей.