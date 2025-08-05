Ленобласть трудоустраивает подростков

«Хорошая программа, нам надо её расширять. Необходимо рассмотреть возможность увеличить к 2027 году трудоустройство до 15–20 тысяч подростков в год. Сумма на поддержку не критичная, гораздо важнее социальный эффект от трудоустройства, занятости молодёжи и возможностей их привлечения к труду. Неплохо, чтобы мы их привлекали на интересные предприятия, которые бы производили хорошее впечатление, и тогда у ребят появилось бы желание остаться и работать либо учиться по выбранной специальности», — отметил губернатор.

В 2024 году в Ленинградской области трудоустроены были 10 320 подростков, среди них 23 % составляли подростки группы риска («трудные»). Рабочие места предоставили 318 работодателей. В 2025 году трудоустройство продолжилось, уже трудоустроено 7436 человек. Финансирование программы составляет 95,6 млн рублей.