Смерть на рельсах в Сиверской

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, 3 августа около четырех часов дня транспортной полиции стало известно о происшествии на 67 км около железнодорожной станции Сиверская в Гатчинском районе.

Установлено, что 38-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся составом. При этом он шел в наушниках, поэтому не услышал звук приближающегося поезда.

Несмотря на то, что машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, наезд не удалось предотвратить. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что основной причиной травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Поэтому - будьте осторожны, берегите свою жизнь и здоровье!