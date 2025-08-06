Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Гатчина 

07.08.2025 с 09:00 до 18:00

Промзона-1

тер. СНТ Электронстандарт (Промзона-1)

 

Веревское ТУ

07.08.2025 с 09:00 до 18:00

тер. СНТ Ижора(Ивановка)

тер. СНТ Ручеек(Романовка)       