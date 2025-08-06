Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Гатчина
07.08.2025 с 09:00 до 18:00
Промзона-1
тер. СНТ Электронстандарт (Промзона-1)
Веревское ТУ
07.08.2025 с 09:00 до 18:00
тер. СНТ Ижора(Ивановка)
тер. СНТ Ручеек(Романовка)
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