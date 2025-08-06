Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 августа

«Дождь? Нет, просто Ленинградская область умывается перед праздником!» — шутили киришане 2 августа, поправляя промокшие флаги. Город, переживший войну и ставший промышленным сердцем региона, в этот день превратился в большую праздничную площадку. 98 лет — это не круглая дата, но именно сейчас, глядя на новые мосты через Волхов и слыша детский смех на фестивалях, понимаешь: область не просто отмечает годовщину, а демонстрирует уверенный путь вперёд.