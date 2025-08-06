Гатчинский волейболист – на Кубке Республики Беларусь

Участвовали в соревнованиях как опытные спортсмены, так и молодые таланты. Всего было 119 мужчин и 93 женщины.

На Кубок приехал гатчинский волейболист Анатолий Журишкин. Он выступал в паре с другим российским спортсменом – Александром Игнатовым. В финале они встретились с национальной командой Беларуси по пляжному волейболу – парой Дедков/Петрушенко. Со счетом 0:2 наша пара проиграла. Итог – пара Журишкин/Игнатов завоевали серебряные медали на Кубке. Поздравляем спортсменов!