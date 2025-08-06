О перерасчете за услуги ЖКУ

Если отъезд длится не менее 5 дней подряд (дни отъезда/возвращения не в счет), для перерасчета нужно обратиться к исполнителю услуг/управляющую компанию с заявлением. Сделать это можно заранее до отъезда или в течение 30 дней после возвращения домой. К заявлению потребуется приложить подтверждающие документы (авиа/жд/иные проездные билеты, отчетные документы о проживании в отеле, справку из лечебного учреждения/санатория/воинской части и другие). Если на период отсутствия было произведено отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование от внутридомовых инженерных систем, а после возвращения пломбы будут не нарушены, то документы, подтверждающие отъезд, для перерасчета не потребуются.

Перерасчет произведут по следующим правилам:

- за ресурсы, потребляемые по счетчикам, перерасчет не полагается (суммы к оплате будут меньше из-за отсутствия или снижения их потребления);

- если жилье не оборудовано приборами учета из-за отсутствия технической возможности их установки (подтверждается актом обследования с техническим заключением), можно рассчитывать на перерасчет;

- отопление, а также электроснабжение/газоснабжение на цели отопления жилья не подлежат перерасчету;

- если счетчиков нет безосновательно либо они неисправны, перерасчет не производится. Исключение - случаи, когда жилец отсутствовал в результате действия непреодолимой силы или в связи с его призывом на военную службу по мобилизации;

- если перерасчет производится по водоснабжению (горячему/холодному), услуга по водоотведению также подлежит перерасчету;

- все услуги, относящиеся к общедомовому потреблению и обслуживанию общедомового имущества, не подлежат перерасчету;

- производится перерасчет за услуги по вывозу ТКО вне зависимости от метода расчета (по «метражу» или по количеству зарегистрированных).

В большинстве случаев за период отсутствия можно рассчитывать лишь на перерасчет по вывозу мусора.

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