Хоккеисты-ветераны встретились во Всеволожске

Депутат Госдумы Сергей Петров сыграл за сборную Ленинградской области против команды СЗФО.

«Соперники были серьёзными, игра получилась напряжённой — даже острее, чем на недавнем турнире в Волхове. К сожалению, мы уступили. Счёт 4:2. Этот матч символически открыл юбилейный для отечественного хоккея год. Договорились, что в этом году буду помогать ветеранам с организацией регулярных тренировок на льду», сказал Сергей Петров.

После игры депутат вручил участникам турнира памятные подарки, которые подготовили совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».

Отдельные слова благодарности Сергей Петров выразил Лире Бурак, главе Всеволожского района.

«Спасибо за постоянное внимание и реальную поддержку спорта, за создание условий для таких замечательных событий на территории района», - прокомментировал депутат.

Лира Бурак отметила, что с удовольствием наблюдала за игрой настоящих мужчин.

«Болела, конечно же, за ленинградцев. На призыв «шайбу» - наши хоккеисты откликнулись 2 раза. Но всё-таки уступили сопернику со счетом 4:2», - сказала глава Всеволожского района.

С юбилеем, российский хоккей!