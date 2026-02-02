Хоккеисты-ветераны встретились во Всеволожске
31 января во Всеволожске в Центре зимних видов спорта состоялся товарищеский матч, посвящённый 80-летию российского хоккея, куда съехались сильнейшие хоккеисты-ветераны.
Депутат Госдумы Сергей Петров сыграл за сборную Ленинградской области против команды СЗФО.
«Соперники были серьёзными, игра получилась напряжённой — даже острее, чем на недавнем турнире в Волхове. К сожалению, мы уступили. Счёт 4:2. Этот матч символически открыл юбилейный для отечественного хоккея год. Договорились, что в этом году буду помогать ветеранам с организацией регулярных тренировок на льду», сказал Сергей Петров.
После игры депутат вручил участникам турнира памятные подарки, которые подготовили совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».
Отдельные слова благодарности Сергей Петров выразил Лире Бурак, главе Всеволожского района.
«Спасибо за постоянное внимание и реальную поддержку спорта, за создание условий для таких замечательных событий на территории района», - прокомментировал депутат.
Лира Бурак отметила, что с удовольствием наблюдала за игрой настоящих мужчин.
«Болела, конечно же, за ленинградцев. На призыв «шайбу» - наши хоккеисты откликнулись 2 раза. Но всё-таки уступили сопернику со счетом 4:2», - сказала глава Всеволожского района.
С юбилеем, российский хоккей!