«Динамо» победило в Спартакиаде

В первом дивизионе лучшей
стала команда «Динамо», во втором дивизионе победу присудили команде «Ника».
Напомним, в XI сезоне
Спартакиады приняли участие 16 команд в двух дивизионах. Спартакиада продлилась
с февраля по ноябрь и включала в себя соревнования по 12 видам спорта. В первом
дивизионе принимали участие только штатные сотрудники предприятий и организаций,
а отличительной особенностью второго дивизиона является возможность включать в
состав команд приглашенных спортсменов и членов семей представителей трудовых
коллективов.