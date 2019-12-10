«Динамо» победило в Спартакиаде

В первом дивизионе лучшей стала команда «Динамо», во втором дивизионе победу присудили команде «Ника».

Напомним, в XI сезоне Спартакиады приняли участие 16 команд в двух дивизионах. Спартакиада продлилась с февраля по ноябрь и включала в себя соревнования по 12 видам спорта. В первом дивизионе принимали участие только штатные сотрудники предприятий и организаций, а отличительной особенностью второго дивизиона является возможность включать в состав команд приглашенных спортсменов и членов семей представителей трудовых коллективов.