«Динамо» победило в Спартакиаде

«Динамо» победило в Спартакиаде

В пятницу, 6 декабря, подвели итоги ХI Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины.

Рубрики : Спорт     10 Dec 2019

В первом дивизионе лучшей стала команда «Динамо», во втором дивизионе победу присудили команде «Ника».

Напомним, в XI сезоне Спартакиады приняли участие 16 команд в двух дивизионах. Спартакиада продлилась с февраля по ноябрь и включала в себя соревнования по 12 видам спорта. В первом дивизионе принимали участие только штатные сотрудники предприятий и организаций, а отличительной особенностью второго дивизиона является возможность включать в состав команд приглашенных спортсменов и членов семей представителей трудовых коллективов.

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