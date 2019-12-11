Живи без долгов!

Система даёт должнику возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платёжных систем или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить её более привычным способом — через кассу.

Памятка об использовании Банка данных исполнительных производств имеется там же.

Обращаем внимание, что с января 2018 года судебные приставы прием денежных средств по квитанционным книжкам не осуществляют.

Гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим информацию о себе в «Банке данных исполнительных производств», следует обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному адресу для получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

Необходимую информацию по исполнительным производствам граждане могут получить также посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Памятка об использовании последнего также имеется на сайте.

Напоминаем, что на официальном сайте Управления функционирует электронный сервис «Электронная очередь записи на личный прием», который предоставляет гражданам возможность в режиме реального времени записаться на личный прием к начальникам отделов – старшим судебным приставам и судебным приставам-исполнителям в удобное время. Особенно актуально это для лиц, проживающих на отдаленном расстоянии от места приема (структурного подразделения Управления). Граждане прибывают к выбранному времени и избавляются от длительного ожидания приема в «живой» очереди. Услуга по использованию указанного электронного сервиса предоставляется на безвозмездной основе физическим и юридическим лицам. Сервис предварительной записи работает в режиме он-лайн.

Предварительная запись на личный прием осуществляется на период не менее 3 и не более 30 дней, начиная со дня записи. Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».