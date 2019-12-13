Сети ЛОЭСК готовы к зимним пиковым нагрузкам

Документ за подписью заместителя министра по энергетике Евгения Грабчака был выдан областным энергетикам 15 ноября 2019 года. Паспорт готовности к отопительному сезону означает, что за весну и лето 2019 электросетевой комплекс ЛОЭСК был на 100 процентов подготовлен к периоду низких температур, а значит – пиковых нагрузок на электросети. Все необходимые работы по ремонту кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций были проведены вовремя и в полном объеме.

- В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в 2019 году компания направила 243 млн рублей на реализацию ремонтной программы, - отметил главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов. – На сегодняшний момент годовая программа в физических показателях выполнена на 98 %, до конца года все ремонты будут закончены. За этот год ЛОЭСК полностью отремонтировала более 1000 объектов электросетевого хозяйства в крупных городах и поселках Ленинградской области – это километры кабельных и воздушных линий, трансформаторные и распределительные подстанции. Кроме того, компания провела ремонтные работы на всех опорных источниках электроснабжения класса напряжения 35/110 кВ.

За 11 месяцев 2019 года во всех филиалах ЛОЭСК было организовано и проведено 308 противоаварийных тренировок с оперативным персоналом, в том числе 9 совместно со смежной сетевой компанией «Ленэнерго». На тренировках отрабатывались практические навыки по предотвращению последствий аварий на объектах электроэнергетики.

- Производственный персонал полностью обеспечен специальной техникой, бригадными автомобилями, необходимыми средствами индивидуальной защиты, комплектами для защиты от воздействия электрической дуги. Укомплектован 100% аварийный резерв электротехнического оборудования и материалов во всех филиалах ЛОЭСК для обеспечения оперативной ликвидации нештатных ситуаций. К работе в отопительный сезон 2019/20 ЛОЭСК готова! – подытожил Андрей Горохов.