Сети ЛОЭСК готовы к зимним пиковым нагрузкам

Документ
за подписью заместителя министра по энергетике Евгения Грабчака был выдан
областным энергетикам 15 ноября 2019 года. Паспорт готовности к отопительному
сезону означает, что за весну и лето 2019 электросетевой комплекс ЛОЭСК был на
100 процентов подготовлен к периоду низких температур, а значит – пиковых
нагрузок на электросети. Все необходимые работы по ремонту кабельных и
воздушных линий, трансформаторных подстанций были проведены вовремя и в полном
объеме.
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В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в 2019 году компания направила
243 млн рублей на реализацию ремонтной программы, - отметил главный инженер
ЛОЭСК Андрей Горохов. – На сегодняшний момент годовая программа в физических
показателях выполнена на 98 %, до конца года все ремонты будут закончены. За
этот год ЛОЭСК полностью отремонтировала более 1000 объектов электросетевого
хозяйства в крупных городах и поселках Ленинградской области – это километры
кабельных и воздушных линий, трансформаторные и распределительные подстанции.
Кроме того, компания провела ремонтные работы на всех опорных источниках
электроснабжения класса напряжения 35/110 кВ.
За
11 месяцев 2019 года во всех филиалах ЛОЭСК было организовано и проведено 308
противоаварийных тренировок с оперативным персоналом, в том числе 9 совместно
со смежной сетевой компанией «Ленэнерго». На тренировках отрабатывались
практические навыки по предотвращению последствий аварий на объектах
электроэнергетики.
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Производственный персонал полностью обеспечен специальной техникой, бригадными
автомобилями, необходимыми средствами индивидуальной защиты, комплектами для
защиты от воздействия электрической дуги. Укомплектован 100% аварийный резерв
электротехнического оборудования и материалов во всех филиалах ЛОЭСК для
обеспечения оперативной ликвидации нештатных ситуаций. К работе в отопительный
сезон 2019/20 ЛОЭСК готова! – подытожил Андрей Горохов.