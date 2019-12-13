Старт благотворительной акции «Покупая - помогай!»

Документ,
который скрепили своими подписями председатель совета благотворительного фонда
«Место под солнцем» Ирина Дрозденко и совладелец группы компаний «Галактика»
Игорь Дю, предполагает, что 1% с продаж молочной продукции под брендом
«Проверь» будет перечисляться в благотворительный фонд «Место под солнцем».
Ирина
Дрозденко отметила важность привлечения крупного бизнеса к благотворительности.
Вместе с денежными средствами он приносит в эту сферу и новые, инновационные
методы работы.
Так,
совместный проект «Покупая - помогай!» развернут на базе блокчейн-технологий,
которые ранее производитель молока разработал для контроля качества своей
молочной продукции. Теперь каждый покупатель, скачав QR-код на упаковке,
сможет, в том числе, получить полную информацию о том, как были использованы
денежные средства благотворительной акции, кто уже получил помощь.
«Обычно,
одной из главных причин, почему многие люди отказываются от
благотворительности, является опасение передать деньги в руки мошенников.
Использование современных технологий позволяет в любой момент удостовериться,
что деньги используются по назначению, исключить фальсификации при реализации
благотворительных проектов, это успешное сочетание современных информационных
и социальных технологий, и, конечно, растущая социальная ответственность
бизнеса», – подчеркнула Ирина Дрозденко.
Проект
«Покупая - помогай!» работает в тестовом режиме с сентября 2019 года.
Первым
участником программы целевой адресной помощи в рамках проекта стала семья
Кирилла Катунина, для которого приобретен реабилитационный велотренажер
стоимостью 99 тыс. рублей.
Информация
о поступлении средств от продажи товаров, оснащенных QR-кодом, в рамках
благотворительной акции «Покупая - помогай!» будет доступна на сайтах молочной
компании и фонда «Место под солнцем».