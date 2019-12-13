Старт благотворительной акции «Покупая - помогай!»

Документ, который скрепили своими подписями председатель совета благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко и совладелец группы компаний «Галактика» Игорь Дю, предполагает, что 1% с продаж молочной продукции под брендом «Проверь» будет перечисляться в благотворительный фонд «Место под солнцем».

Ирина Дрозденко отметила важность привлечения крупного бизнеса к благотворительности. Вместе с денежными средствами он приносит в эту сферу и новые, инновационные методы работы.

Так, совместный проект «Покупая - помогай!» развернут на базе блокчейн-технологий, которые ранее производитель молока разработал для контроля качества своей молочной продукции. Теперь каждый покупатель, скачав QR-код на упаковке, сможет, в том числе, получить полную информацию о том, как были использованы денежные средства благотворительной акции, кто уже получил помощь.

«Обычно, одной из главных причин, почему многие люди отказываются от благотворительности, является опасение передать деньги в руки мошенников. Использование современных технологий позволяет в любой момент удостовериться, что деньги используются по назначению, исключить фальсификации при реализации благотворительных проектов, это успешное сочетание современных информационных и социальных технологий, и, конечно, растущая социальная ответственность бизнеса», – подчеркнула Ирина Дрозденко.

Проект «Покупая - помогай!» работает в тестовом режиме с сентября 2019 года.

Первым участником программы целевой адресной помощи в рамках проекта стала семья Кирилла Катунина, для которого приобретен реабилитационный велотренажер стоимостью 99 тыс. рублей.

Информация о поступлении средств от продажи товаров, оснащенных QR-кодом, в рамках благотворительной акции «Покупая - помогай!» будет доступна на сайтах молочной компании и фонда «Место под солнцем».