У Гатчинской КМБ - новые передвижные амбулатории

Мобильные амбулатории на базе автомобилей ГАЗон NEXT имеют всё необходимое для проведения приема врача. В каждой оборудован смотровой и процедурный кабинеты, кабинет приёма доктора и биотуалет. В каждом помещении имеются радиаторы обогрева, раковины для мытья рук, водогрей.

Автомобили уже оформлены, сейчас идет процедура установки и оформления тахографов. В дальнейшем будет составлен график работы каждой машины в малонаселенных пунктах Гатчинского района, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.

Передвижные амбулатории поставлены Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в котором Гатчинская КМБ участвует с 2018 года. Одна из главных задач этого проекта - улучшение доступности оказания медицинской помощи населению.