У Гатчинской КМБ - новые передвижные амбулатории

Мобильные
амбулатории на базе автомобилей ГАЗон NEXT имеют всё необходимое для проведения
приема врача. В каждой оборудован смотровой и процедурный кабинеты, кабинет
приёма доктора и биотуалет. В каждом помещении имеются радиаторы обогрева,
раковины для мытья рук, водогрей.
Автомобили
уже оформлены, сейчас идет процедура установки и оформления тахографов. В
дальнейшем будет составлен график работы каждой машины в малонаселенных пунктах
Гатчинского района, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.
Передвижные
амбулатории поставлены Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в
котором Гатчинская КМБ участвует с 2018 года. Одна из главных задач этого
проекта - улучшение доступности оказания медицинской помощи населению.