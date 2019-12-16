Гатчинским труженикам села – честь и хвала

Главными героями праздника стали труженики села. Их непростому, но очень важному и благородному труду был посвящен видеосюжет, очень красивый праздничный концерт, им адресовались теплые слова поздравлений руководителей – главы Гатчинского района Виталия Филоненко и главы администрации Людмилы Нещадим.

- Огромное спасибо за ваш труд. Благодаря вам Гатчинский район всегда был, есть и будет сельскохозяйственным районом, - отметила Людмила Нещадим. - Сельхозпредприятия района представлены предприятиями и животноводства, и птицеводства, и растениеводства, и перерабатывающей промышленности, и они входят в число лидеров по производству сельхозпродукции в Ленинградской области.

Работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Гатчинского района лично поздравил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

- В этом году мы добились хороших результатов – общий объем валового производства сельхозпродукции в Ленобласти составит 104,4 млрд рублей. Прежде всего, это заслуга тружеников села и результат их непростого ежедневного труда. Именно они решают вопросы продовольственной безопасности нашего региона. На прилавках магазинов присутствует фактически вся продукция из Ленинградской области, начиная от сыров и заканчивая ягодами, - подчеркнул Олег Малащенко, особо отметив высокие темпы развития агропромышленного сектора, которые за последнее время набрал Гатчинский район.

Церемония чествования лучших работников сельского хозяйства была весомой по статусу наград и продолжительной по времени. В торжественной обстановке благодарности Министерства сельского хозяйства получили главный инженер ОАО «Гатчинский хлебокомбинат» Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Галактика» Елена Духовская, бухгалтер ЗАО «Племенной завод «Большевик» Таисия Маменко, ветеринарный врач АО «Гатчинское» Геннадий Шведчиков, специалист по охране труда ЗАО Агрокомплекс «Оредеж» Елена Штырова и другие.

За участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» дипломом и бронзовой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждена администрация Пудостьского поселения.

В номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих объектов агропромышленного комплекса» дипломом этого же конкурса и золотой медалью министерства сельского хозяйства отмечена работа ЗАО Агрокомплекс «Оредеж».

Отмечена работа и гатчинских фермеров.

За достижение высоких показателей в производстве картофеля и овощей дипломом и золотой медалью Министерства сельского хозяйства награжден глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сергей Безденежных.

За достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства серебряной медалью Министерства сельского хозяйства в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» награждено крестьянское (фермерское) хозяйство Ларисы Пухляковой.

За достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства отмечен глава крестьянского (фермерского) хозяйства Нина Кляпко.

Под дружные аплодисменты почетная грамота Губернатора Ленинградской области была вручена зоотехнику- селекционеру АО «Племенной завод «Красногвардейский» Наталье Турышевой, благодарности - начальнику административного отдела ООО «Галактика» Ольге Межуевой и главному инженеру АО «Племенной завод «Красногвардейский» Всеволоду Иванову.

Вслед за ними еще десятки передовиков сельского хозяйства и предприятий АПК Гатчинского района - трактористы, операторы машинного доения, бригадиры, агрономы - получили правительственные награды и благодарности от руководства Гатчинского района.

Татьяна Можаева